Trade:
3 299
Profit Trade:
2 242 (67.95%)
Loss Trade:
1 057 (32.04%)
Best Trade:
32 969.04 USD
Worst Trade:
-2 750.12 USD
Profitto lordo:
284 870.34 USD (6 504 573 pips)
Perdita lorda:
-121 116.75 USD (3 577 573 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (96.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33 104.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
87.54%
Massimo carico di deposito:
117.40%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.21
Long Trade:
1 973 (59.81%)
Short Trade:
1 326 (40.19%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
49.64 USD
Profitto medio:
127.06 USD
Perdita media:
-114.59 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-5 330.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 393.71 USD (8)
Crescita mensile:
0.74%
Previsione annuale:
8.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 393.71 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.87% (12 393.71 USD)
Per equità:
85.56% (11 778.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|469
|USDJPY
|304
|AUDJPY
|209
|XAUUSD
|198
|CHFJPY
|192
|GBPJPY
|152
|CADJPY
|142
|EURJPY
|137
|EURNZD
|124
|NZDJPY
|116
|USDCHF
|110
|AUDUSD
|103
|NZDCHF
|100
|EURUSD
|98
|GBPUSD
|82
|GBPCAD
|69
|GBPNZD
|66
|AUDCHF
|63
|SPXUSD
|60
|EURAUD
|58
|GBPAUD
|56
|EURCAD
|52
|BTCUSD
|51
|GBPCHF
|50
|GEREUR
|40
|CADCHF
|39
|USDCAD
|36
|NZDCAD
|34
|EURGBP
|34
|AUDCAD
|20
|XAGUSD
|19
|EURCHF
|9
|XBRUSD
|4
|AUDNZD
|2
|profit
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|22K
|USDJPY
|19K
|AUDJPY
|7.1K
|XAUUSD
|15K
|CHFJPY
|15K
|GBPJPY
|5K
|CADJPY
|4.4K
|EURJPY
|2.4K
|EURNZD
|9.1K
|NZDJPY
|2.8K
|USDCHF
|3K
|AUDUSD
|1.4K
|NZDCHF
|807
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|3.2K
|GBPCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.1K
|AUDCHF
|2.3K
|SPXUSD
|25
|EURAUD
|2.3K
|GBPAUD
|1.9K
|EURCAD
|2K
|BTCUSD
|846
|GBPCHF
|1.8K
|GEREUR
|142
|CADCHF
|403
|USDCAD
|227
|NZDCAD
|443
|EURGBP
|658
|AUDCAD
|537
|XAGUSD
|489
|EURCHF
|154
|XBRUSD
|7
|AUDNZD
|12
|profit
|33K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-6.5K
|USDJPY
|-20K
|AUDJPY
|-7.2K
|XAUUSD
|840K
|CHFJPY
|-799
|GBPJPY
|4.4K
|CADJPY
|-13K
|EURJPY
|17K
|EURNZD
|-16K
|NZDJPY
|8K
|USDCHF
|7.1K
|AUDUSD
|6.3K
|NZDCHF
|-11K
|EURUSD
|-7.5K
|GBPUSD
|-5.7K
|GBPCAD
|7.9K
|GBPNZD
|-522
|AUDCHF
|-3.9K
|SPXUSD
|-21K
|EURAUD
|8.9K
|GBPAUD
|5.1K
|EURCAD
|-1.3K
|BTCUSD
|2M
|GBPCHF
|1.2K
|GEREUR
|110K
|CADCHF
|-1.4K
|USDCAD
|3.5K
|NZDCAD
|1.5K
|EURGBP
|1.5K
|AUDCAD
|-1.2K
|XAGUSD
|33K
|EURCHF
|845
|XBRUSD
|3.9K
|AUDNZD
|159
|profit
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32 969.04 USD
Worst Trade: -2 750 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +96.25 USD
Massima perdita consecutiva: -5 330.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 147
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 160
|
SkillingLimited-Live
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
STOUK-Real
|0.00 × 7
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 7
|
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 43
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
💸 Benvenuti a 2 milioni di pips.
👉 Questo è un segnale semi-automatico che utilizzo per mostrare alle persone come fare trading con gli strumenti Bermaui .
👉 Spiego ogni operazione x (twitter) 👉 [ @BermaBands ]
👉 Puoi guardare questa playlist su YouTube per saperne di più 👉 [ Qui ]
👉 Puoi anche leggere gli articoli 👉 [ Qui ]
For all my followers. You can read my analysis on X platform ... here https://x.com/BermaBands
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
287%
1
8.1K
USD
USD
163K
USD
USD
217
99%
3 299
67%
88%
2.35
49.64
USD
USD
86%
1:500
An experienced, excellent, and professional trader, I hope to become like him one day
Great start of the month with two million pips .. I have purchased many products from Muhammad in the past and they are doing very well.. great support also
This guy know exactly what is he doing. and he always posts all his trades on his own personal telegram channel> copiers can always follow up their trades on Telegram to know the actual reasons behind any position entriy and exsit. always suppoting him. i was watching his channel 3 months ago and now i am in.