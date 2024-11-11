SegnaliSezioni
Muhammad Elbermawi

Two Million Pips

Muhammad Elbermawi
3 recensioni
Affidabilità
217 settimane
1 / 8.1K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 287%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 299
Profit Trade:
2 242 (67.95%)
Loss Trade:
1 057 (32.04%)
Best Trade:
32 969.04 USD
Worst Trade:
-2 750.12 USD
Profitto lordo:
284 870.34 USD (6 504 573 pips)
Perdita lorda:
-121 116.75 USD (3 577 573 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (96.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33 104.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
87.54%
Massimo carico di deposito:
117.40%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.21
Long Trade:
1 973 (59.81%)
Short Trade:
1 326 (40.19%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
49.64 USD
Profitto medio:
127.06 USD
Perdita media:
-114.59 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-5 330.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 393.71 USD (8)
Crescita mensile:
0.74%
Previsione annuale:
8.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 393.71 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.87% (12 393.71 USD)
Per equità:
85.56% (11 778.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 469
USDJPY 304
AUDJPY 209
XAUUSD 198
CHFJPY 192
GBPJPY 152
CADJPY 142
EURJPY 137
EURNZD 124
NZDJPY 116
USDCHF 110
AUDUSD 103
NZDCHF 100
EURUSD 98
GBPUSD 82
GBPCAD 69
GBPNZD 66
AUDCHF 63
SPXUSD 60
EURAUD 58
GBPAUD 56
EURCAD 52
BTCUSD 51
GBPCHF 50
GEREUR 40
CADCHF 39
USDCAD 36
NZDCAD 34
EURGBP 34
AUDCAD 20
XAGUSD 19
EURCHF 9
XBRUSD 4
AUDNZD 2
profit 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 22K
USDJPY 19K
AUDJPY 7.1K
XAUUSD 15K
CHFJPY 15K
GBPJPY 5K
CADJPY 4.4K
EURJPY 2.4K
EURNZD 9.1K
NZDJPY 2.8K
USDCHF 3K
AUDUSD 1.4K
NZDCHF 807
EURUSD 4.4K
GBPUSD 3.2K
GBPCAD 1.5K
GBPNZD 1.1K
AUDCHF 2.3K
SPXUSD 25
EURAUD 2.3K
GBPAUD 1.9K
EURCAD 2K
BTCUSD 846
GBPCHF 1.8K
GEREUR 142
CADCHF 403
USDCAD 227
NZDCAD 443
EURGBP 658
AUDCAD 537
XAGUSD 489
EURCHF 154
XBRUSD 7
AUDNZD 12
profit 33K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -6.5K
USDJPY -20K
AUDJPY -7.2K
XAUUSD 840K
CHFJPY -799
GBPJPY 4.4K
CADJPY -13K
EURJPY 17K
EURNZD -16K
NZDJPY 8K
USDCHF 7.1K
AUDUSD 6.3K
NZDCHF -11K
EURUSD -7.5K
GBPUSD -5.7K
GBPCAD 7.9K
GBPNZD -522
AUDCHF -3.9K
SPXUSD -21K
EURAUD 8.9K
GBPAUD 5.1K
EURCAD -1.3K
BTCUSD 2M
GBPCHF 1.2K
GEREUR 110K
CADCHF -1.4K
USDCAD 3.5K
NZDCAD 1.5K
EURGBP 1.5K
AUDCAD -1.2K
XAGUSD 33K
EURCHF 845
XBRUSD 3.9K
AUDNZD 159
profit 0
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32 969.04 USD
Worst Trade: -2 750 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +96.25 USD
Massima perdita consecutiva: -5 330.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live
0.00 × 147
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 160
SkillingLimited-Live
0.00 × 7
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
360Capital-Real
0.00 × 7
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
STOUK-Real
0.00 × 7
AFXCapital-Real
0.00 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
GPP-Live
0.00 × 4
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 7
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
USKMarkets-Live
0.00 × 3
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
1081 più
💸 Benvenuti a 2 milioni di pips.

👉 Questo è un segnale semi-automatico che utilizzo per mostrare alle persone come fare trading con gli strumenti Bermaui .

👉 Spiego ogni operazione x (twitter) 👉 [ @BermaBands ]

👉 Puoi guardare questa playlist su YouTube per saperne di più 👉 [ Qui ]

👉 Puoi anche leggere gli articoli 👉 [ Qui ]


Valutazione media:
Mohamed Kilany
14
Mohamed Kilany 2024.11.11 21:24 
 

An experienced, excellent, and professional trader, I hope to become like him one day

teejay77
441
teejay77 2024.10.05 12:57 
 

Great start of the month with two million pips .. I have purchased many products from Muhammad in the past and they are doing very well.. great support also

Samir Salem
193
Samir Salem 2021.12.04 01:39 
 

This guy know exactly what is he doing. and he always posts all his trades on his own personal telegram channel> copiers can always follow up their trades on Telegram to know the actual reasons behind any position entriy and exsit. always suppoting him. i was watching his channel 3 months ago and now i am in.

