- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 931
Kârla kapanan işlemler:
6 036 (67.58%)
Zararla kapanan işlemler:
2 895 (32.42%)
En iyi işlem:
239.56 USD
En kötü işlem:
-211.22 USD
Brüt kâr:
16 469.98 USD (521 691 pips)
Brüt zarar:
-12 361.07 USD (442 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (180.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
370.50 USD (48)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
65.94%
Maks. mevduat yükü:
56.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
3 886 (43.51%)
Satış işlemleri:
5 045 (56.49%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-135.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-939.06 USD (8)
Aylık büyüme:
1.61%
Yıllık tahmin:
20.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 015.59 USD (24.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.91% (534.99 USD)
Varlığa göre:
62.02% (1 146.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1906
|GBPUSD
|1680
|AUDCAD
|1190
|NZDCAD
|792
|USDCAD
|754
|AUDNZD
|753
|USDCHF
|262
|EURCAD
|234
|NZDUSD
|194
|EURCHF
|187
|USDJPY
|185
|EURGBP
|170
|CHFJPY
|164
|GBPCHF
|126
|EURAUD
|105
|XAUUSD
|73
|EURNZD
|35
|GBPAUD
|32
|GBPCAD
|19
|XAUJPY
|12
|EURJPY
|10
|XAUEUR
|9
|XAUGBP
|8
|XAUAUD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|2
|NZDJPY
|2
|NOKJPY
|1
|AUDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|613
|GBPUSD
|637
|AUDCAD
|564
|NZDCAD
|1K
|USDCAD
|438
|AUDNZD
|425
|USDCHF
|-8
|EURCAD
|73
|NZDUSD
|106
|EURCHF
|-22
|USDJPY
|52
|EURGBP
|226
|CHFJPY
|-47
|GBPCHF
|98
|EURAUD
|240
|XAUUSD
|-174
|EURNZD
|60
|GBPAUD
|-85
|GBPCAD
|-140
|XAUJPY
|-4
|EURJPY
|-5
|XAUEUR
|-6
|XAUGBP
|-3
|XAUAUD
|0
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|30
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|NZDJPY
|-5
|NOKJPY
|4
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|15K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|289
|USDCAD
|11K
|AUDNZD
|11K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.5K
|NZDUSD
|223
|EURCHF
|881
|USDJPY
|4.4K
|EURGBP
|5.3K
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPCHF
|4.2K
|EURAUD
|2.4K
|XAUUSD
|-7.3K
|EURNZD
|1.4K
|GBPAUD
|-579
|GBPCAD
|-1.3K
|XAUJPY
|-436
|EURJPY
|-74
|XAUEUR
|-525
|XAUGBP
|-163
|XAUAUD
|99
|AUDUSD
|227
|GBPJPY
|155
|AUDJPY
|146
|CADCHF
|94
|NZDJPY
|-475
|NOKJPY
|49
|AUDCHF
|44
|GBPNZD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +239.56 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +180.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.13 × 214
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 281
|
XMTrading-Real 252
|0.27 × 146
|
MEXAtlantic-Real
|0.34 × 337
|
VantageInternational-Live 2
|0.34 × 32
|
ICMarketsSC-Live12
|0.37 × 418
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 24
|
MEXIntGroup-Real
|0.44 × 240
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.50 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.52 × 728
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.53 × 674
|
ICMarketsSC-Live18
|0.53 × 505
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.68 × 428
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.71 × 34
|
Hankotrade-Live
|0.72 × 464
Показательный счет доверительного управления клиентам. Для связи пишите в телеграмм @AGM_MD
Канал в телеграм https://t.me/AGM_Trading
К подписке не рекомендую из за проскальзывай!!!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
1 147%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
228
100%
8 931
67%
66%
1.33
0.46
USD
USD
62%
1:500