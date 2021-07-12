SinyallerBölümler
AGM Accumulation
Mikhail Andreev

AGM Accumulation

Mikhail Andreev
0 inceleme
Güvenilirlik
228 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 147%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 931
Kârla kapanan işlemler:
6 036 (67.58%)
Zararla kapanan işlemler:
2 895 (32.42%)
En iyi işlem:
239.56 USD
En kötü işlem:
-211.22 USD
Brüt kâr:
16 469.98 USD (521 691 pips)
Brüt zarar:
-12 361.07 USD (442 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (180.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
370.50 USD (48)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
65.94%
Maks. mevduat yükü:
56.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
3 886 (43.51%)
Satış işlemleri:
5 045 (56.49%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-135.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-939.06 USD (8)
Aylık büyüme:
1.61%
Yıllık tahmin:
20.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 015.59 USD (24.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.91% (534.99 USD)
Varlığa göre:
62.02% (1 146.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1906
GBPUSD 1680
AUDCAD 1190
NZDCAD 792
USDCAD 754
AUDNZD 753
USDCHF 262
EURCAD 234
NZDUSD 194
EURCHF 187
USDJPY 185
EURGBP 170
CHFJPY 164
GBPCHF 126
EURAUD 105
XAUUSD 73
EURNZD 35
GBPAUD 32
GBPCAD 19
XAUJPY 12
EURJPY 10
XAUEUR 9
XAUGBP 8
XAUAUD 8
AUDUSD 7
GBPJPY 6
AUDJPY 3
CADCHF 2
NZDJPY 2
NOKJPY 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 613
GBPUSD 637
AUDCAD 564
NZDCAD 1K
USDCAD 438
AUDNZD 425
USDCHF -8
EURCAD 73
NZDUSD 106
EURCHF -22
USDJPY 52
EURGBP 226
CHFJPY -47
GBPCHF 98
EURAUD 240
XAUUSD -174
EURNZD 60
GBPAUD -85
GBPCAD -140
XAUJPY -4
EURJPY -5
XAUEUR -6
XAUGBP -3
XAUAUD 0
AUDUSD 7
GBPJPY 30
AUDJPY 4
CADCHF 3
NZDJPY -5
NOKJPY 4
AUDCHF 2
GBPNZD 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 19K
GBPUSD 15K
AUDCAD 16K
NZDCAD 289
USDCAD 11K
AUDNZD 11K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.5K
NZDUSD 223
EURCHF 881
USDJPY 4.4K
EURGBP 5.3K
CHFJPY -1.9K
GBPCHF 4.2K
EURAUD 2.4K
XAUUSD -7.3K
EURNZD 1.4K
GBPAUD -579
GBPCAD -1.3K
XAUJPY -436
EURJPY -74
XAUEUR -525
XAUGBP -163
XAUAUD 99
AUDUSD 227
GBPJPY 155
AUDJPY 146
CADCHF 94
NZDJPY -475
NOKJPY 49
AUDCHF 44
GBPNZD 44
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +239.56 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +180.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.07 × 14
ICMarkets-Live22
0.13 × 214
TradersGlobalGroup-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 281
XMTrading-Real 252
0.27 × 146
MEXAtlantic-Real
0.34 × 337
VantageInternational-Live 2
0.34 × 32
ICMarketsSC-Live12
0.37 × 418
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 24
MEXIntGroup-Real
0.44 × 240
ZealCapitalMarketSC-Live
0.50 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.52 × 728
TurnkeyGlobal-Live
0.53 × 674
ICMarketsSC-Live18
0.53 × 505
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.71 × 34
Hankotrade-Live
0.72 × 464
Показательный счет доверительного управления клиентам.  Для связи пишите в телеграмм @AGM_MD

Канал в телеграм https://t.me/AGM_Trading

К подписке не рекомендую из за проскальзывай!!!

İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
AGM Accumulation
Ayda 300 USD
1 147%
0
0
USD
1.9K
USD
228
100%
8 931
67%
66%
1.33
0.46
USD
62%
1:500
