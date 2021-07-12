- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 931
Profit Trade:
6 036 (67.58%)
Loss Trade:
2 895 (32.42%)
Best Trade:
239.56 USD
Worst Trade:
-211.22 USD
Profitto lordo:
16 469.98 USD (521 691 pips)
Perdita lorda:
-12 361.07 USD (442 629 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (180.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
370.50 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
65.94%
Massimo carico di deposito:
56.09%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
3 886 (43.51%)
Short Trade:
5 045 (56.49%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-135.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-939.06 USD (8)
Crescita mensile:
1.73%
Previsione annuale:
20.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 015.59 USD (24.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.91% (534.99 USD)
Per equità:
62.02% (1 146.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1906
|GBPUSD
|1680
|AUDCAD
|1190
|NZDCAD
|792
|USDCAD
|754
|AUDNZD
|753
|USDCHF
|262
|EURCAD
|234
|NZDUSD
|194
|EURCHF
|187
|USDJPY
|185
|EURGBP
|170
|CHFJPY
|164
|GBPCHF
|126
|EURAUD
|105
|XAUUSD
|73
|EURNZD
|35
|GBPAUD
|32
|GBPCAD
|19
|XAUJPY
|12
|EURJPY
|10
|XAUEUR
|9
|XAUGBP
|8
|XAUAUD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|2
|NZDJPY
|2
|NOKJPY
|1
|AUDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|613
|GBPUSD
|637
|AUDCAD
|564
|NZDCAD
|1K
|USDCAD
|438
|AUDNZD
|425
|USDCHF
|-8
|EURCAD
|73
|NZDUSD
|106
|EURCHF
|-22
|USDJPY
|52
|EURGBP
|226
|CHFJPY
|-47
|GBPCHF
|98
|EURAUD
|240
|XAUUSD
|-174
|EURNZD
|60
|GBPAUD
|-85
|GBPCAD
|-140
|XAUJPY
|-4
|EURJPY
|-5
|XAUEUR
|-6
|XAUGBP
|-3
|XAUAUD
|0
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|30
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|NZDJPY
|-5
|NOKJPY
|4
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|15K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|289
|USDCAD
|11K
|AUDNZD
|11K
|USDCHF
|1.6K
|EURCAD
|2.5K
|NZDUSD
|223
|EURCHF
|881
|USDJPY
|4.4K
|EURGBP
|5.3K
|CHFJPY
|-1.9K
|GBPCHF
|4.2K
|EURAUD
|2.4K
|XAUUSD
|-7.3K
|EURNZD
|1.4K
|GBPAUD
|-579
|GBPCAD
|-1.3K
|XAUJPY
|-436
|EURJPY
|-74
|XAUEUR
|-525
|XAUGBP
|-163
|XAUAUD
|99
|AUDUSD
|227
|GBPJPY
|155
|AUDJPY
|146
|CADCHF
|94
|NZDJPY
|-475
|NOKJPY
|49
|AUDCHF
|44
|GBPNZD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +239.56 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +180.19 USD
Massima perdita consecutiva: -135.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.13 × 214
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 281
|
XMTrading-Real 252
|0.27 × 146
|
MEXAtlantic-Real
|0.34 × 337
|
VantageInternational-Live 2
|0.34 × 32
|
ICMarketsSC-Live12
|0.37 × 418
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 24
|
MEXIntGroup-Real
|0.44 × 240
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.50 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.52 × 728
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.53 × 674
|
ICMarketsSC-Live18
|0.53 × 505
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.68 × 428
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.71 × 34
|
Hankotrade-Live
|0.72 × 464
Показательный счет доверительного управления клиентам. Для связи пишите в телеграмм @AGM_MD
Канал в телеграм https://t.me/AGM_Trading
К подписке не рекомендую из за проскальзывай!!!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
1 147%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
228
100%
8 931
67%
66%
1.33
0.46
USD
USD
62%
1:500