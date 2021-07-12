SegnaliSezioni
Mikhail Andreev

AGM Accumulation

Mikhail Andreev
0 recensioni
Affidabilità
228 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2021 1 147%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 931
Profit Trade:
6 036 (67.58%)
Loss Trade:
2 895 (32.42%)
Best Trade:
239.56 USD
Worst Trade:
-211.22 USD
Profitto lordo:
16 469.98 USD (521 691 pips)
Perdita lorda:
-12 361.07 USD (442 629 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (180.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
370.50 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
65.94%
Massimo carico di deposito:
56.09%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
3 886 (43.51%)
Short Trade:
5 045 (56.49%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-135.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-939.06 USD (8)
Crescita mensile:
1.73%
Previsione annuale:
20.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 015.59 USD (24.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.91% (534.99 USD)
Per equità:
62.02% (1 146.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1906
GBPUSD 1680
AUDCAD 1190
NZDCAD 792
USDCAD 754
AUDNZD 753
USDCHF 262
EURCAD 234
NZDUSD 194
EURCHF 187
USDJPY 185
EURGBP 170
CHFJPY 164
GBPCHF 126
EURAUD 105
XAUUSD 73
EURNZD 35
GBPAUD 32
GBPCAD 19
XAUJPY 12
EURJPY 10
XAUEUR 9
XAUGBP 8
XAUAUD 8
AUDUSD 7
GBPJPY 6
AUDJPY 3
CADCHF 2
NZDJPY 2
NOKJPY 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 613
GBPUSD 637
AUDCAD 564
NZDCAD 1K
USDCAD 438
AUDNZD 425
USDCHF -8
EURCAD 73
NZDUSD 106
EURCHF -22
USDJPY 52
EURGBP 226
CHFJPY -47
GBPCHF 98
EURAUD 240
XAUUSD -174
EURNZD 60
GBPAUD -85
GBPCAD -140
XAUJPY -4
EURJPY -5
XAUEUR -6
XAUGBP -3
XAUAUD 0
AUDUSD 7
GBPJPY 30
AUDJPY 4
CADCHF 3
NZDJPY -5
NOKJPY 4
AUDCHF 2
GBPNZD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 19K
GBPUSD 15K
AUDCAD 16K
NZDCAD 289
USDCAD 11K
AUDNZD 11K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.5K
NZDUSD 223
EURCHF 881
USDJPY 4.4K
EURGBP 5.3K
CHFJPY -1.9K
GBPCHF 4.2K
EURAUD 2.4K
XAUUSD -7.3K
EURNZD 1.4K
GBPAUD -579
GBPCAD -1.3K
XAUJPY -436
EURJPY -74
XAUEUR -525
XAUGBP -163
XAUAUD 99
AUDUSD 227
GBPJPY 155
AUDJPY 146
CADCHF 94
NZDJPY -475
NOKJPY 49
AUDCHF 44
GBPNZD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +239.56 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +180.19 USD
Massima perdita consecutiva: -135.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.07 × 14
ICMarkets-Live22
0.13 × 214
TradersGlobalGroup-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 281
XMTrading-Real 252
0.27 × 146
MEXAtlantic-Real
0.34 × 337
VantageInternational-Live 2
0.34 × 32
ICMarketsSC-Live12
0.37 × 418
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 24
MEXIntGroup-Real
0.44 × 240
ZealCapitalMarketSC-Live
0.50 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.52 × 728
TurnkeyGlobal-Live
0.53 × 674
ICMarketsSC-Live18
0.53 × 505
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.71 × 34
Hankotrade-Live
0.72 × 464
105 più
Показательный счет доверительного управления клиентам.  Для связи пишите в телеграмм @AGM_MD

Канал в телеграм https://t.me/AGM_Trading

К подписке не рекомендую из за проскальзывай!!!

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
