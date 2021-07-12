SignauxSections
Mikhail Andreev

AGM Accumulation

Mikhail Andreev
0 avis
Fiabilité
227 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2021 1 146%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 930
Bénéfice trades:
6 035 (67.58%)
Perte trades:
2 895 (32.42%)
Meilleure transaction:
239.56 USD
Pire transaction:
-211.22 USD
Bénéfice brut:
16 468.42 USD (521 523 pips)
Perte brute:
-12 361.07 USD (442 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
105 (180.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
370.50 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
65.94%
Charge de dépôt maximale:
56.09%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
4.04
Longs trades:
3 885 (43.51%)
Courts trades:
5 045 (56.49%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
2.73 USD
Perte moyenne:
-4.27 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-135.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-939.06 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.64%
Prévision annuelle:
21.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 015.59 USD (24.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.91% (534.99 USD)
Par fonds propres:
62.02% (1 146.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1906
GBPUSD 1679
AUDCAD 1190
NZDCAD 792
USDCAD 754
AUDNZD 753
USDCHF 262
EURCAD 234
NZDUSD 194
EURCHF 187
USDJPY 185
EURGBP 170
CHFJPY 164
GBPCHF 126
EURAUD 105
XAUUSD 73
EURNZD 35
GBPAUD 32
GBPCAD 19
XAUJPY 12
EURJPY 10
XAUEUR 9
XAUGBP 8
XAUAUD 8
AUDUSD 7
GBPJPY 6
AUDJPY 3
CADCHF 2
NZDJPY 2
NOKJPY 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 613
GBPUSD 636
AUDCAD 564
NZDCAD 1K
USDCAD 438
AUDNZD 425
USDCHF -8
EURCAD 73
NZDUSD 106
EURCHF -22
USDJPY 52
EURGBP 226
CHFJPY -47
GBPCHF 98
EURAUD 240
XAUUSD -174
EURNZD 60
GBPAUD -85
GBPCAD -140
XAUJPY -4
EURJPY -5
XAUEUR -6
XAUGBP -3
XAUAUD 0
AUDUSD 7
GBPJPY 30
AUDJPY 4
CADCHF 3
NZDJPY -5
NOKJPY 4
AUDCHF 2
GBPNZD 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 19K
GBPUSD 15K
AUDCAD 16K
NZDCAD 289
USDCAD 11K
AUDNZD 11K
USDCHF 1.6K
EURCAD 2.5K
NZDUSD 223
EURCHF 881
USDJPY 4.4K
EURGBP 5.3K
CHFJPY -1.9K
GBPCHF 4.2K
EURAUD 2.4K
XAUUSD -7.3K
EURNZD 1.4K
GBPAUD -579
GBPCAD -1.3K
XAUJPY -436
EURJPY -74
XAUEUR -525
XAUGBP -163
XAUAUD 99
AUDUSD 227
GBPJPY 155
AUDJPY 146
CADCHF 94
NZDJPY -475
NOKJPY 49
AUDCHF 44
GBPNZD 44
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +239.56 USD
Pire transaction: -211 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +180.19 USD
Perte consécutive maximale: -135.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live27" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.07 × 14
ICMarkets-Live22
0.13 × 214
TradersGlobalGroup-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 281
XMTrading-Real 252
0.27 × 146
MEXAtlantic-Real
0.34 × 337
VantageInternational-Live 2
0.34 × 32
ICMarketsSC-Live12
0.37 × 418
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 24
MEXIntGroup-Real
0.44 × 240
ZealCapitalMarketSC-Live
0.50 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.52 × 728
TurnkeyGlobal-Live
0.53 × 674
ICMarketsSC-Live18
0.53 × 505
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.71 × 34
Hankotrade-Live
0.72 × 464
Показательный счет доверительного управления клиентам.  Для связи пишите в телеграмм @AGM_MD

Канал в телеграм https://t.me/AGM_Trading

К подписке не рекомендую из за проскальзывай!!!

Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 17:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
