Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 TTCM-Live3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 4 Exness-Real17 0.27 × 73 ICMarketsSC-Live20 0.63 × 32 ICMarketsSC-Live04 0.71 × 72 Dukascopy-live-1 0.75 × 44 ICMarketsSC-Live09 0.76 × 92 ICMarketsSC-Live18 0.80 × 10 RoboForex-Prime 0.82 × 51 AdmiralMarkets-Live3 0.90 × 39 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 TitanFX-05 1.00 × 1 Hankotrade-Live 1.00 × 1 AxionTrade-Live 1.06 × 17 ICMarketsSC-Live25 1.17 × 82 TitanFX-03 1.18 × 56 ICMarketsSC-Live24 1.21 × 856 Alpari-ECN1 1.25 × 4 AxioryAsia-02Live 1.33 × 21 ICMarketsSC-Live31 1.38 × 8 69 daha fazla...