İşlemler:
895
Kârla kapanan işlemler:
606 (67.70%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (32.29%)
En iyi işlem:
18.72 AUD
En kötü işlem:
-37.70 AUD
Brüt kâr:
521.23 AUD (26 875 pips)
Brüt zarar:
-549.29 AUD (20 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (14.78 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
32.92 AUD (5)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
5.47%
Maks. mevduat yükü:
38.87%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
384 (42.91%)
Satış işlemleri:
511 (57.09%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.03 AUD
Ortalama kâr:
0.86 AUD
Ortalama zarar:
-1.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-38.79 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.81 AUD (3)
Aylık büyüme:
9.71%
Yıllık tahmin:
117.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.76 AUD
Maksimum:
157.31 AUD (106.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.55% (157.31 AUD)
Varlığa göre:
24.52% (54.98 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|324
|GBPUSD
|306
|AUDCAD
|233
|EURCHF
|32
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-32
|GBPUSD
|4
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.3K
|AUDCAD
|1.8K
|EURCHF
|76
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.72 AUD
En kötü işlem: -38 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +14.78 AUD
Maksimum ardışık zarar: -38.79 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|0.71 × 72
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 10
|
RoboForex-Prime
|0.82 × 51
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|1.06 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live31
|1.38 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
67%
0
0
USD
USD
103
AUD
AUD
224
100%
895
67%
5%
0.94
-0.03
AUD
AUD
64%
1:500