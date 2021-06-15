- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 670
Kârla kapanan işlemler:
6 036 (62.41%)
Zararla kapanan işlemler:
3 634 (37.58%)
En iyi işlem:
1 167.82 USD
En kötü işlem:
-1 098.87 USD
Brüt kâr:
81 179.79 USD (1 759 794 pips)
Brüt zarar:
-61 123.93 USD (1 639 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (180.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 177.26 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.49%
Maks. mevduat yükü:
52.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
4 866 (50.32%)
Satış işlemleri:
4 804 (49.68%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
13.45 USD
Ortalama zarar:
-16.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 869.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 631.04 USD (9)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
17.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 758.22 USD (17.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.83% (3 758.22 USD)
Varlığa göre:
31.91% (6 366.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2727
|AUDCAD
|1748
|NZDCAD
|1616
|AUDNZD
|1545
|GBPUSD
|732
|GBPCAD
|507
|USDCAD
|455
|EURGBP
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|3.3K
|AUDCAD
|8.2K
|NZDCAD
|5.9K
|AUDNZD
|1.2K
|GBPUSD
|347
|GBPCAD
|765
|USDCAD
|805
|EURGBP
|-422
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|27K
|AUDCAD
|102K
|NZDCAD
|36K
|AUDNZD
|-32K
|GBPUSD
|-7.7K
|GBPCAD
|38K
|USDCAD
|-23K
|EURGBP
|-16K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 167.82 USD
En kötü işlem: -1 099 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +180.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 869.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.06 × 255
|
VTMarkets-Live
|0.20 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.23 × 39
|
ICMarkets-Live10
|0.46 × 316
|
FXChoice-Pro Live
|0.53 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.67 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|0.72 × 57
|
LiteForex-ECN.com
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.86 × 28
|
TitanFX-01
|0.89 × 44
|
VTMarkets-Live 2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 30
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.34 × 413
|
TitanFX-03
|1.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.56 × 43
|
ICMarketsSC-Live07
|1.56 × 16
Торговая система Trading Hero это:
- Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $11,000 и состоит из 6 роботов.
- В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
- Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
- Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%
Логика работы алгоритма
- Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
- Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
- В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
- Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.
Trading Hero 11k обеспечит Вам:
- Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
- Диверсификацию рисков – торговлю по 6 валютам / 8 независимым стратегиям со Stop Loss.
- Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
- Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
- Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука.
- Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
- Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.
👉🏻Полная презентация стратегии
Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии
- E-mail:👉🏻 trading.hero.info@gmail.com
- Telegram:👉🏻 https://t.me/Tradingherosupport
