Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Hero 10k Conservative
Andrey Chernous

Trading Hero 10k Conservative

Andrey Chernous
0 inceleme
Güvenilirlik
299 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 217%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 670
Kârla kapanan işlemler:
6 036 (62.41%)
Zararla kapanan işlemler:
3 634 (37.58%)
En iyi işlem:
1 167.82 USD
En kötü işlem:
-1 098.87 USD
Brüt kâr:
81 179.79 USD (1 759 794 pips)
Brüt zarar:
-61 123.93 USD (1 639 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (180.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 177.26 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.49%
Maks. mevduat yükü:
52.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
4 866 (50.32%)
Satış işlemleri:
4 804 (49.68%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
13.45 USD
Ortalama zarar:
-16.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 869.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 631.04 USD (9)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
17.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 758.22 USD (17.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.83% (3 758.22 USD)
Varlığa göre:
31.91% (6 366.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 2727
AUDCAD 1748
NZDCAD 1616
AUDNZD 1545
GBPUSD 732
GBPCAD 507
USDCAD 455
EURGBP 340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 3.3K
AUDCAD 8.2K
NZDCAD 5.9K
AUDNZD 1.2K
GBPUSD 347
GBPCAD 765
USDCAD 805
EURGBP -422
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 27K
AUDCAD 102K
NZDCAD 36K
AUDNZD -32K
GBPUSD -7.7K
GBPCAD 38K
USDCAD -23K
EURGBP -16K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 167.82 USD
En kötü işlem: -1 099 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +180.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 869.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 11
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 5
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.06 × 255
VTMarkets-Live
0.20 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.23 × 39
ICMarkets-Live10
0.46 × 316
FXChoice-Pro Live
0.53 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.67 × 92
ICMarketsSC-Live31
0.72 × 57
LiteForex-ECN.com
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.86 × 28
TitanFX-01
0.89 × 44
VTMarkets-Live 2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
RoboForex-ECN
1.10 × 30
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.34 × 413
TitanFX-03
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.56 × 43
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 16
34 daha fazla...
Торговая система Trading Hero это:

  • Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $11,000 и состоит из 6 роботов.
  • В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
  • Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
  • Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%

Логика работы алгоритма

  • Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
  • Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
  • В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
  • Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.

Trading Hero 11k обеспечит Вам:

  • Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
  • Диверсификацию рисков – торговлю по 6 валютам / 8 независимым стратегиям со Stop Loss.
  • Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
  • Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
  • Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука. 
  • Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
  • Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.

👉🏻Полная презентация стратегии


Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии



İnceleme yok
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.19 14:36
No swaps are charged
2022.05.19 14:36
No swaps are charged
2022.05.19 09:25
No swaps are charged on the signal account
2022.03.17 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.03.02 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.12.28 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.21 23:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
