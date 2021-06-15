- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
9 664
Bénéfice trades:
6 031 (62.40%)
Perte trades:
3 633 (37.59%)
Meilleure transaction:
1 167.82 USD
Pire transaction:
-1 098.87 USD
Bénéfice brut:
81 153.29 USD (1 758 628 pips)
Perte brute:
-61 121.94 USD (1 638 944 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (180.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 177.26 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
94.49%
Charge de dépôt maximale:
52.35%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.33
Longs trades:
4 861 (50.30%)
Courts trades:
4 803 (49.70%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
13.46 USD
Perte moyenne:
-16.82 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 869.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 631.04 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.40%
Prévision annuelle:
16.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 758.22 USD (17.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.83% (3 758.22 USD)
Par fonds propres:
31.91% (6 366.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2724
|AUDCAD
|1747
|NZDCAD
|1614
|AUDNZD
|1545
|GBPUSD
|732
|GBPCAD
|507
|USDCAD
|455
|EURGBP
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|3.2K
|AUDCAD
|8.2K
|NZDCAD
|5.9K
|AUDNZD
|1.2K
|GBPUSD
|347
|GBPCAD
|765
|USDCAD
|805
|EURGBP
|-422
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|26K
|AUDCAD
|102K
|NZDCAD
|35K
|AUDNZD
|-32K
|GBPUSD
|-7.7K
|GBPCAD
|38K
|USDCAD
|-23K
|EURGBP
|-16K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 167.82 USD
Pire transaction: -1 099 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +180.65 USD
Perte consécutive maximale: -1 869.12 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.06 × 255
|
VTMarkets-Live
|0.20 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.23 × 39
|
ICMarkets-Live10
|0.46 × 316
|
FXChoice-Pro Live
|0.53 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.67 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|0.72 × 57
|
LiteForex-ECN.com
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.86 × 28
|
TitanFX-01
|0.89 × 44
|
VTMarkets-Live 2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 30
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.34 × 413
|
TitanFX-03
|1.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.56 × 43
|
ICMarketsSC-Live07
|1.56 × 16
Торговая система Trading Hero это:
- Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $11,000 и состоит из 6 роботов.
- В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
- Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
- Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%
Логика работы алгоритма
- Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
- Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
- В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
- Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.
Trading Hero 11k обеспечит Вам:
- Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
- Диверсификацию рисков – торговлю по 6 валютам / 8 независимым стратегиям со Stop Loss.
- Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
- Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
- Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука.
- Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
- Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.
👉🏻Полная презентация стратегии
Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии
- E-mail:👉🏻 trading.hero.info@gmail.com
- Telegram:👉🏻 https://t.me/Tradingherosupport
