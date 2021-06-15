SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Hero 10k Conservative
Andrey Chernous

Trading Hero 10k Conservative

Andrey Chernous
0 avis
Fiabilité
298 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 216%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 664
Bénéfice trades:
6 031 (62.40%)
Perte trades:
3 633 (37.59%)
Meilleure transaction:
1 167.82 USD
Pire transaction:
-1 098.87 USD
Bénéfice brut:
81 153.29 USD (1 758 628 pips)
Perte brute:
-61 121.94 USD (1 638 944 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (180.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 177.26 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
94.49%
Charge de dépôt maximale:
52.35%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.33
Longs trades:
4 861 (50.30%)
Courts trades:
4 803 (49.70%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
13.46 USD
Perte moyenne:
-16.82 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 869.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 631.04 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.40%
Prévision annuelle:
16.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 758.22 USD (17.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.83% (3 758.22 USD)
Par fonds propres:
31.91% (6 366.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 2724
AUDCAD 1747
NZDCAD 1614
AUDNZD 1545
GBPUSD 732
GBPCAD 507
USDCAD 455
EURGBP 340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 3.2K
AUDCAD 8.2K
NZDCAD 5.9K
AUDNZD 1.2K
GBPUSD 347
GBPCAD 765
USDCAD 805
EURGBP -422
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 26K
AUDCAD 102K
NZDCAD 35K
AUDNZD -32K
GBPUSD -7.7K
GBPCAD 38K
USDCAD -23K
EURGBP -16K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 167.82 USD
Pire transaction: -1 099 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +180.65 USD
Perte consécutive maximale: -1 869.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 11
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 5
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.06 × 255
VTMarkets-Live
0.20 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.23 × 39
ICMarkets-Live10
0.46 × 316
FXChoice-Pro Live
0.53 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.67 × 92
ICMarketsSC-Live31
0.72 × 57
LiteForex-ECN.com
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.86 × 28
TitanFX-01
0.89 × 44
VTMarkets-Live 2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
RoboForex-ECN
1.10 × 30
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.34 × 413
TitanFX-03
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.56 × 43
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 16
34 plus...
Торговая система Trading Hero это:

  • Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $11,000 и состоит из 6 роботов.
  • В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
  • Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
  • Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%

Логика работы алгоритма

  • Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
  • Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
  • В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
  • Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.

Trading Hero 11k обеспечит Вам:

  • Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
  • Диверсификацию рисков – торговлю по 6 валютам / 8 независимым стратегиям со Stop Loss.
  • Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
  • Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
  • Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука. 
  • Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
  • Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.

👉🏻Полная презентация стратегии


Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии



Aucun avis
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.19 14:36
No swaps are charged
2022.05.19 14:36
No swaps are charged
2022.05.19 09:25
No swaps are charged on the signal account
2022.03.17 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.03.02 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.12.28 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.21 23:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Hero 10k Conservative
30 USD par mois
216%
0
0
USD
26K
USD
298
100%
9 664
62%
94%
1.32
2.07
USD
32%
1:500
Copier

