Andrey Chernous

Trading Hero 10k Conservative

Andrey Chernous
0 recensioni
Affidabilità
299 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 216%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 666
Profit Trade:
6 033 (62.41%)
Loss Trade:
3 633 (37.59%)
Best Trade:
1 167.82 USD
Worst Trade:
-1 098.87 USD
Profitto lordo:
81 160.52 USD (1 758 830 pips)
Perdita lorda:
-61 121.94 USD (1 638 944 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (180.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 177.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.49%
Massimo carico di deposito:
52.35%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
4 863 (50.31%)
Short Trade:
4 803 (49.69%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
13.45 USD
Perdita media:
-16.82 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 869.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 631.04 USD (9)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
17.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 758.22 USD (17.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.83% (3 758.22 USD)
Per equità:
31.91% (6 366.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 2726
AUDCAD 1747
NZDCAD 1614
AUDNZD 1545
GBPUSD 732
GBPCAD 507
USDCAD 455
EURGBP 340
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 3.3K
AUDCAD 8.2K
NZDCAD 5.9K
AUDNZD 1.2K
GBPUSD 347
GBPCAD 765
USDCAD 805
EURGBP -422
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 27K
AUDCAD 102K
NZDCAD 35K
AUDNZD -32K
GBPUSD -7.7K
GBPCAD 38K
USDCAD -23K
EURGBP -16K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 167.82 USD
Worst Trade: -1 099 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +180.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 869.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 11
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 5
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.06 × 255
VTMarkets-Live
0.20 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.23 × 39
ICMarkets-Live10
0.46 × 316
FXChoice-Pro Live
0.53 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.67 × 92
ICMarketsSC-Live31
0.72 × 57
LiteForex-ECN.com
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.86 × 28
TitanFX-01
0.89 × 44
VTMarkets-Live 2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
RoboForex-ECN
1.10 × 30
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.34 × 413
TitanFX-03
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.56 × 43
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 16
34 più
Торговая система Trading Hero это:

  • Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $11,000 и состоит из 6 роботов.
  • В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
  • Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
  • Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%

Логика работы алгоритма

  • Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
  • Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
  • В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
  • Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.

Trading Hero 11k обеспечит Вам:

  • Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
  • Диверсификацию рисков – торговлю по 6 валютам / 8 независимым стратегиям со Stop Loss.
  • Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
  • Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
  • Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука. 
  • Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
  • Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.

👉🏻Полная презентация стратегии


Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии



Non ci sono recensioni
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.19 14:36
No swaps are charged
2022.05.19 14:36
No swaps are charged
2022.05.19 09:25
No swaps are charged on the signal account
2022.03.17 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.03.02 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.12.28 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.21 23:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.