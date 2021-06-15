- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 666
Profit Trade:
6 033 (62.41%)
Loss Trade:
3 633 (37.59%)
Best Trade:
1 167.82 USD
Worst Trade:
-1 098.87 USD
Profitto lordo:
81 160.52 USD (1 758 830 pips)
Perdita lorda:
-61 121.94 USD (1 638 944 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (180.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 177.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.49%
Massimo carico di deposito:
52.35%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
4 863 (50.31%)
Short Trade:
4 803 (49.69%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
13.45 USD
Perdita media:
-16.82 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 869.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 631.04 USD (9)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
17.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 758.22 USD (17.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.83% (3 758.22 USD)
Per equità:
31.91% (6 366.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2726
|AUDCAD
|1747
|NZDCAD
|1614
|AUDNZD
|1545
|GBPUSD
|732
|GBPCAD
|507
|USDCAD
|455
|EURGBP
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|3.3K
|AUDCAD
|8.2K
|NZDCAD
|5.9K
|AUDNZD
|1.2K
|GBPUSD
|347
|GBPCAD
|765
|USDCAD
|805
|EURGBP
|-422
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|27K
|AUDCAD
|102K
|NZDCAD
|35K
|AUDNZD
|-32K
|GBPUSD
|-7.7K
|GBPCAD
|38K
|USDCAD
|-23K
|EURGBP
|-16K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 167.82 USD
Worst Trade: -1 099 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +180.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 869.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.06 × 255
|
VTMarkets-Live
|0.20 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.23 × 39
|
ICMarkets-Live10
|0.46 × 316
|
FXChoice-Pro Live
|0.53 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.67 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|0.72 × 57
|
LiteForex-ECN.com
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.86 × 28
|
TitanFX-01
|0.89 × 44
|
VTMarkets-Live 2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 30
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.34 × 413
|
TitanFX-03
|1.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.56 × 43
|
ICMarketsSC-Live07
|1.56 × 16
Торговая система Trading Hero это:
- Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $11,000 и состоит из 6 роботов.
- В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
- Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
- Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%
Логика работы алгоритма
- Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
- Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
- В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
- Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.
Trading Hero 11k обеспечит Вам:
- Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
- Диверсификацию рисков – торговлю по 6 валютам / 8 независимым стратегиям со Stop Loss.
- Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
- Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
- Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука.
- Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
- Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.
👉🏻Полная презентация стратегии
Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии
- E-mail:👉🏻 trading.hero.info@gmail.com
- Telegram:👉🏻 https://t.me/Tradingherosupport
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
216%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
299
100%
9 666
62%
94%
1.32
2.07
USD
USD
32%
1:500