Dövizler / WSBCP
WSBCP: WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In
25.22 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WSBCP fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.22 ve Yüksek fiyatı olarak 25.25 aralığında işlem gördü.
WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.22 25.25
Yıllık aralık
24.42 25.60
- Önceki kapanış
- 25.23
- Açılış
- 25.22
- Satış
- 25.22
- Alış
- 25.52
- Düşük
- 25.22
- Yüksek
- 25.25
- Hacim
- 38
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 0.28%
- 6 aylık değişim
- 0.08%
- Yıllık değişim
- 0.84%
21 Eylül, Pazar