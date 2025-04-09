Divisas / WSBCP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WSBCP: WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In
25.24 USD 0.02 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WSBCP de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.21, mientras que el máximo ha alcanzado 25.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.21 25.25
Rango anual
24.42 25.60
- Cierres anteriores
- 25.22
- Open
- 25.25
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Low
- 25.21
- High
- 25.25
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 0.36%
- Cambio a 6 meses
- 0.16%
- Cambio anual
- 0.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B