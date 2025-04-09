QuotazioniSezioni
WSBCP: WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In

25.22 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WSBCP ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.22 e ad un massimo di 25.25.

Segui le dinamiche di WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.22 25.25
Intervallo Annuale
24.42 25.60
Chiusura Precedente
25.23
Apertura
25.22
Bid
25.22
Ask
25.52
Minimo
25.22
Massimo
25.25
Volume
38
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
0.08%
Variazione Annuale
0.84%
20 settembre, sabato