Valute / WSBCP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WSBCP: WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In
25.22 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WSBCP ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.22 e ad un massimo di 25.25.
Segui le dinamiche di WesBanco Inc - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th In. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.22 25.25
Intervallo Annuale
24.42 25.60
- Chiusura Precedente
- 25.23
- Apertura
- 25.22
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- Minimo
- 25.22
- Massimo
- 25.25
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- 0.08%
- Variazione Annuale
- 0.84%
20 settembre, sabato