WBUY: WEBUY GLOBAL Ltd

3.46 USD 0.05 (1.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WBUY fiyatı bugün 1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.30 ve Yüksek fiyatı olarak 3.53 aralığında işlem gördü.

WEBUY GLOBAL Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.30 3.53
Yıllık aralık
0.10 28.85
Önceki kapanış
3.41
Açılış
3.34
Satış
3.46
Alış
3.76
Düşük
3.30
Yüksek
3.53
Hacim
240
Günlük değişim
1.47%
Aylık değişim
19.31%
6 aylık değişim
1935.29%
Yıllık değişim
1935.29%
21 Eylül, Pazar