WBUY: WEBUY GLOBAL Ltd

3.46 USD 0.05 (1.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBUY ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.30 e ad un massimo di 3.53.

Segui le dinamiche di WEBUY GLOBAL Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.30 3.53
Intervallo Annuale
0.10 28.85
Chiusura Precedente
3.41
Apertura
3.34
Bid
3.46
Ask
3.76
Minimo
3.30
Massimo
3.53
Volume
240
Variazione giornaliera
1.47%
Variazione Mensile
19.31%
Variazione Semestrale
1935.29%
Variazione Annuale
1935.29%
21 settembre, domenica