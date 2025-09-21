Valute / WBUY
WBUY: WEBUY GLOBAL Ltd
3.46 USD 0.05 (1.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WBUY ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.30 e ad un massimo di 3.53.
Segui le dinamiche di WEBUY GLOBAL Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.30 3.53
Intervallo Annuale
0.10 28.85
- Chiusura Precedente
- 3.41
- Apertura
- 3.34
- Bid
- 3.46
- Ask
- 3.76
- Minimo
- 3.30
- Massimo
- 3.53
- Volume
- 240
- Variazione giornaliera
- 1.47%
- Variazione Mensile
- 19.31%
- Variazione Semestrale
- 1935.29%
- Variazione Annuale
- 1935.29%
21 settembre, domenica