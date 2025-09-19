Währungen / WBUY
WBUY: WEBUY GLOBAL Ltd
3.41 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WBUY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.30 bis zu einem Hoch von 3.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die WEBUY GLOBAL Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.30 3.42
Jahresspanne
0.10 28.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.41
- Eröffnung
- 3.34
- Bid
- 3.41
- Ask
- 3.71
- Tief
- 3.30
- Hoch
- 3.42
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 17.59%
- 6-Monatsänderung
- 1905.88%
- Jahresänderung
- 1905.88%
