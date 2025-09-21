FiyatlarBölümler
Dövizler / TWFG
TWFG

25.10 USD 0.16 (0.63%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TWFG fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.83 ve Yüksek fiyatı olarak 25.49 aralığında işlem gördü.

TWFG fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.83 ve Yüksek fiyatı olarak 25.49 aralığında işlem gördü.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
24.83 25.49
Yıllık aralık
23.52 36.85
Önceki kapanış
25.26
Açılış
25.48
Satış
25.10
Alış
25.40
Düşük
24.83
Yüksek
25.49
Hacim
350
Günlük değişim
-0.63%
Aylık değişim
-4.13%
6 aylık değişim
-18.93%
Yıllık değişim
-9.52%
21 Eylül, Pazar