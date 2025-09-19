Währungen / TWFG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TWFG
25.17 USD 0.09 (0.36%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWFG hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.04 bis zu einem Hoch von 25.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.04 25.49
Jahresspanne
23.52 36.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.26
- Eröffnung
- 25.48
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Tief
- 25.04
- Hoch
- 25.49
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- -3.86%
- 6-Monatsänderung
- -18.70%
- Jahresänderung
- -9.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K