25.10 USD 0.16 (0.63%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TWFG ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.83 e ad un massimo di 25.49.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.83 25.49
Intervallo Annuale
23.52 36.85
Chiusura Precedente
25.26
Apertura
25.48
Bid
25.10
Ask
25.40
Minimo
24.83
Massimo
25.49
Volume
350
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
-4.13%
Variazione Semestrale
-18.93%
Variazione Annuale
-9.52%
