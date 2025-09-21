FiyatlarBölümler
Dövizler / TNONW
Geri dön - Hisse senetleri

TNONW: Tenon Medical Inc - Warrant

0.0152 USD 0.0006 (3.80%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TNONW fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0150 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0157 aralığında işlem gördü.

Tenon Medical Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0150 0.0157
Yıllık aralık
0.0105 0.0575
Önceki kapanış
0.0158
Açılış
0.0157
Satış
0.0152
Alış
0.0182
Düşük
0.0150
Yüksek
0.0157
Hacim
22
Günlük değişim
-3.80%
Aylık değişim
-16.48%
6 aylık değişim
-37.19%
Yıllık değişim
-54.49%
21 Eylül, Pazar