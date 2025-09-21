QuotazioniSezioni
TNONW: Tenon Medical Inc - Warrant

0.0152 USD 0.0006 (3.80%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TNONW ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0150 e ad un massimo di 0.0157.

Segui le dinamiche di Tenon Medical Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0150 0.0157
Intervallo Annuale
0.0105 0.0575
Chiusura Precedente
0.0158
Apertura
0.0157
Bid
0.0152
Ask
0.0182
Minimo
0.0150
Massimo
0.0157
Volume
22
Variazione giornaliera
-3.80%
Variazione Mensile
-16.48%
Variazione Semestrale
-37.19%
Variazione Annuale
-54.49%
21 settembre, domenica