TNONW: Tenon Medical Inc - Warrant
0.0152 USD 0.0006 (3.80%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TNONW ha avuto una variazione del -3.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0150 e ad un massimo di 0.0157.
Segui le dinamiche di Tenon Medical Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0150 0.0157
Intervallo Annuale
0.0105 0.0575
- Chiusura Precedente
- 0.0158
- Apertura
- 0.0157
- Bid
- 0.0152
- Ask
- 0.0182
- Minimo
- 0.0150
- Massimo
- 0.0157
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -3.80%
- Variazione Mensile
- -16.48%
- Variazione Semestrale
- -37.19%
- Variazione Annuale
- -54.49%
21 settembre, domenica