TNONW: Tenon Medical Inc - Warrant

0.0152 USD 0.0006 (3.80%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TNONW a changé de -3.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0150 et à un maximum de 0.0157.

Suivez la dynamique Tenon Medical Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0150 0.0157
Range Annuel
0.0105 0.0575
Clôture Précédente
0.0158
Ouverture
0.0157
Bid
0.0152
Ask
0.0182
Plus Bas
0.0150
Plus Haut
0.0157
Volume
22
Changement quotidien
-3.80%
Changement Mensuel
-16.48%
Changement à 6 Mois
-37.19%
Changement Annuel
-54.49%
20 septembre, samedi