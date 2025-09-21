FiyatlarBölümler
TE-WT

0.0674 USD 0.0053 (8.53%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TE-WT fiyatı bugün 8.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0630 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0750 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
0.0630 0.0750
Yıllık aralık
0.0417 0.2174
Önceki kapanış
0.0621
Açılış
0.0685
Satış
0.0674
Alış
0.0704
Düşük
0.0630
Yüksek
0.0750
Hacim
15
Günlük değişim
8.53%
Aylık değişim
-21.90%
6 aylık değişim
-35.81%
Yıllık değişim
-48.15%
21 Eylül, Pazar