KurseKategorien
Währungen / TE-WT
Zurück zum Aktien

TE-WT

0.0732 USD 0.0111 (17.87%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TE-WT hat sich für heute um 17.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0630 bis zu einem Hoch von 0.0750 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0630 0.0750
Jahresspanne
0.0417 0.2174
Vorheriger Schlusskurs
0.0621
Eröffnung
0.0685
Bid
0.0732
Ask
0.0762
Tief
0.0630
Hoch
0.0750
Volumen
14
Tagesänderung
17.87%
Monatsänderung
-15.18%
6-Monatsänderung
-30.29%
Jahresänderung
-43.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K