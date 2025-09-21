Valute / TE-WT
TE-WT
0.0674 USD 0.0053 (8.53%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TE-WT ha avuto una variazione del 8.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0630 e ad un massimo di 0.0750.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0630 0.0750
Intervallo Annuale
0.0417 0.2174
- Chiusura Precedente
- 0.0621
- Apertura
- 0.0685
- Bid
- 0.0674
- Ask
- 0.0704
- Minimo
- 0.0630
- Massimo
- 0.0750
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 8.53%
- Variazione Mensile
- -21.90%
- Variazione Semestrale
- -35.81%
- Variazione Annuale
- -48.15%
21 settembre, domenica