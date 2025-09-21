FiyatlarBölümler
SYBX: Synlogic Inc

1.78 USD 0.11 (6.59%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SYBX fiyatı bugün 6.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.67 ve Yüksek fiyatı olarak 1.78 aralığında işlem gördü.

Synlogic Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.67 1.78
Yıllık aralık
0.90 1.96
Önceki kapanış
1.67
Açılış
1.69
Satış
1.78
Alış
2.08
Düşük
1.67
Yüksek
1.78
Hacim
50
Günlük değişim
6.59%
Aylık değişim
22.76%
6 aylık değişim
47.11%
Yıllık değişim
15.58%
21 Eylül, Pazar