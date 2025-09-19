通貨 / SYBX
SYBX: Synlogic Inc
1.67 USD 0.04 (2.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SYBXの今日の為替レートは、-2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり1.63の安値と1.75の高値で取引されました。
Synlogic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.63 1.75
1年のレンジ
0.90 1.96
- 以前の終値
- 1.71
- 始値
- 1.71
- 買値
- 1.67
- 買値
- 1.97
- 安値
- 1.63
- 高値
- 1.75
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- -2.34%
- 1ヶ月の変化
- 15.17%
- 6ヶ月の変化
- 38.02%
- 1年の変化
- 8.44%
