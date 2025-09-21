Valute / SYBX
SYBX: Synlogic Inc
1.78 USD 0.11 (6.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SYBX ha avuto una variazione del 6.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.78.
Segui le dinamiche di Synlogic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.67 1.78
Intervallo Annuale
0.90 1.96
- Chiusura Precedente
- 1.67
- Apertura
- 1.69
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Minimo
- 1.67
- Massimo
- 1.78
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 6.59%
- Variazione Mensile
- 22.76%
- Variazione Semestrale
- 47.11%
- Variazione Annuale
- 15.58%
21 settembre, domenica