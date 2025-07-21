FiyatlarBölümler
Dövizler / SSY
Geri dön - Hisse senetleri

SSY: SunLink Health Systems Inc

1.12 USD 0.15 (15.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SSY fiyatı bugün 15.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.95 ve Yüksek fiyatı olarak 1.21 aralığında işlem gördü.

SunLink Health Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSY haberleri

Günlük aralık
0.95 1.21
Yıllık aralık
0.62 1.91
Önceki kapanış
0.97
Açılış
1.00
Satış
1.12
Alış
1.42
Düşük
0.95
Yüksek
1.21
Hacim
85
Günlük değişim
15.46%
Aylık değişim
0.90%
6 aylık değişim
3.70%
Yıllık değişim
47.37%
21 Eylül, Pazar