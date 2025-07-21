Валюты / SSY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SSY: SunLink Health Systems Inc
1.12 USD 0.15 (15.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSY за сегодня изменился на 15.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.95, а максимальная — 1.21.
Следите за динамикой SunLink Health Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.95 1.21
Годовой диапазон
0.62 1.91
- Предыдущее закрытие
- 0.97
- Open
- 1.00
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Low
- 0.95
- High
- 1.21
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- 15.46%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 3.70%
- Годовое изменение
- 47.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.