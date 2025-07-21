KurseKategorien
SSY: SunLink Health Systems Inc

1.12 USD 0.15 (15.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSY hat sich für heute um 15.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.95 bis zu einem Hoch von 1.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die SunLink Health Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.95 1.21
Jahresspanne
0.62 1.91
Vorheriger Schlusskurs
0.97
Eröffnung
1.00
Bid
1.12
Ask
1.42
Tief
0.95
Hoch
1.21
Volumen
85
Tagesänderung
15.46%
Monatsänderung
0.90%
6-Monatsänderung
3.70%
Jahresänderung
47.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K