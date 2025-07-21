Währungen / SSY
SSY: SunLink Health Systems Inc
1.12 USD 0.15 (15.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSY hat sich für heute um 15.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.95 bis zu einem Hoch von 1.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die SunLink Health Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.95 1.21
Jahresspanne
0.62 1.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.97
- Eröffnung
- 1.00
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Tief
- 0.95
- Hoch
- 1.21
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- 15.46%
- Monatsänderung
- 0.90%
- 6-Monatsänderung
- 3.70%
- Jahresänderung
- 47.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K