SRZNW: Surrozen Inc - Warrant

0.0170 USD 0.0028 (14.14%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SRZNW fiyatı bugün -14.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0170 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0170 aralığında işlem gördü.

Surrozen Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0170 0.0170
Yıllık aralık
0.0094 0.0716
Önceki kapanış
0.0198
Açılış
0.0170
Satış
0.0170
Alış
0.0200
Düşük
0.0170
Yüksek
0.0170
Hacim
1
Günlük değişim
-14.14%
Aylık değişim
-24.11%
6 aylık değişim
-19.05%
Yıllık değişim
50.44%
21 Eylül, Pazar