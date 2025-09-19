KurseKategorien
SRZNW: Surrozen Inc - Warrant

0.0170 USD 0.0028 (14.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRZNW hat sich für heute um -14.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0170 bis zu einem Hoch von 0.0170 gehandelt.

Verfolgen Sie die Surrozen Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0170 0.0170
Jahresspanne
0.0094 0.0716
Vorheriger Schlusskurs
0.0198
Eröffnung
0.0170
Bid
0.0170
Ask
0.0200
Tief
0.0170
Hoch
0.0170
Volumen
1
Tagesänderung
-14.14%
Monatsänderung
-24.11%
6-Monatsänderung
-19.05%
Jahresänderung
50.44%
