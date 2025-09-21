Valute / SRZNW
SRZNW: Surrozen Inc - Warrant
0.0170 USD 0.0028 (14.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRZNW ha avuto una variazione del -14.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0170 e ad un massimo di 0.0170.
Segui le dinamiche di Surrozen Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0170 0.0170
Intervallo Annuale
0.0094 0.0716
- Chiusura Precedente
- 0.0198
- Apertura
- 0.0170
- Bid
- 0.0170
- Ask
- 0.0200
- Minimo
- 0.0170
- Massimo
- 0.0170
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -14.14%
- Variazione Mensile
- -24.11%
- Variazione Semestrale
- -19.05%
- Variazione Annuale
- 50.44%
21 settembre, domenica