QuotazioniSezioni
Valute / SRZNW
Tornare a Azioni

SRZNW: Surrozen Inc - Warrant

0.0170 USD 0.0028 (14.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRZNW ha avuto una variazione del -14.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0170 e ad un massimo di 0.0170.

Segui le dinamiche di Surrozen Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0170 0.0170
Intervallo Annuale
0.0094 0.0716
Chiusura Precedente
0.0198
Apertura
0.0170
Bid
0.0170
Ask
0.0200
Minimo
0.0170
Massimo
0.0170
Volume
1
Variazione giornaliera
-14.14%
Variazione Mensile
-24.11%
Variazione Semestrale
-19.05%
Variazione Annuale
50.44%
21 settembre, domenica