FiyatlarBölümler
Dövizler / SMA
Geri dön - Hisse senetleri

SMA

37.04 USD 1.17 (3.06%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMA fiyatı bugün -3.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.98 ve Yüksek fiyatı olarak 38.45 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
36.98 38.45
Yıllık aralık
29.89 39.77
Önceki kapanış
38.21
Açılış
38.36
Satış
37.04
Alış
37.34
Düşük
36.98
Yüksek
38.45
Hacim
837
Günlük değişim
-3.06%
Aylık değişim
2.24%
6 aylık değişim
14.04%
Yıllık değişim
14.04%
21 Eylül, Pazar