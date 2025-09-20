Valute / SMA
SMA
37.04 USD 1.17 (3.06%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMA ha avuto una variazione del -3.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.98 e ad un massimo di 38.45.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
36.98 38.45
Intervallo Annuale
29.89 39.77
- Chiusura Precedente
- 38.21
- Apertura
- 38.36
- Bid
- 37.04
- Ask
- 37.34
- Minimo
- 36.98
- Massimo
- 38.45
- Volume
- 837
- Variazione giornaliera
- -3.06%
- Variazione Mensile
- 2.24%
- Variazione Semestrale
- 14.04%
- Variazione Annuale
- 14.04%
20 settembre, sabato