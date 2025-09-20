QuotazioniSezioni
37.04 USD 1.17 (3.06%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMA ha avuto una variazione del -3.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.98 e ad un massimo di 38.45.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
36.98 38.45
Intervallo Annuale
29.89 39.77
Chiusura Precedente
38.21
Apertura
38.36
Bid
37.04
Ask
37.34
Minimo
36.98
Massimo
38.45
Volume
837
Variazione giornaliera
-3.06%
Variazione Mensile
2.24%
Variazione Semestrale
14.04%
Variazione Annuale
14.04%
20 settembre, sabato