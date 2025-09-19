Währungen / SMA
SMA
38.21 USD 0.45 (1.16%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMA hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.10 bis zu einem Hoch von 38.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.10 38.99
Jahresspanne
29.89 39.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.66
- Eröffnung
- 38.74
- Bid
- 38.21
- Ask
- 38.51
- Tief
- 38.10
- Hoch
- 38.99
- Volumen
- 963
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- 5.47%
- 6-Monatsänderung
- 17.64%
- Jahresänderung
- 17.64%
