38.21 USD 0.45 (1.16%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMA hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.10 bis zu einem Hoch von 38.99 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
38.10 38.99
Jahresspanne
29.89 39.77
Vorheriger Schlusskurs
38.66
Eröffnung
38.74
Bid
38.21
Ask
38.51
Tief
38.10
Hoch
38.99
Volumen
963
Tagesänderung
-1.16%
Monatsänderung
5.47%
6-Monatsänderung
17.64%
Jahresänderung
17.64%
