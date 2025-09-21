FiyatlarBölümler
SHFSW: SHF Holdings Inc - Warrants

0.0241 USD 0.0067 (21.75%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHFSW fiyatı bugün -21.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0236 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0255 aralığında işlem gördü.

SHF Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0236 0.0255
Yıllık aralık
0.0150 0.0500
Önceki kapanış
0.0308
Açılış
0.0236
Satış
0.0241
Alış
0.0271
Düşük
0.0236
Yüksek
0.0255
Hacim
13
Günlük değişim
-21.75%
Aylık değişim
-22.76%
6 aylık değişim
1.69%
Yıllık değişim
-20.72%
21 Eylül, Pazar