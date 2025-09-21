Valute / SHFSW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SHFSW: SHF Holdings Inc - Warrants
0.0241 USD 0.0067 (21.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHFSW ha avuto una variazione del -21.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0236 e ad un massimo di 0.0255.
Segui le dinamiche di SHF Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0236 0.0255
Intervallo Annuale
0.0150 0.0500
- Chiusura Precedente
- 0.0308
- Apertura
- 0.0236
- Bid
- 0.0241
- Ask
- 0.0271
- Minimo
- 0.0236
- Massimo
- 0.0255
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -21.75%
- Variazione Mensile
- -22.76%
- Variazione Semestrale
- 1.69%
- Variazione Annuale
- -20.72%
21 settembre, domenica