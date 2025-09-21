QuotazioniSezioni
SHFSW: SHF Holdings Inc - Warrants

0.0241 USD 0.0067 (21.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHFSW ha avuto una variazione del -21.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0236 e ad un massimo di 0.0255.

Segui le dinamiche di SHF Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0236 0.0255
Intervallo Annuale
0.0150 0.0500
Chiusura Precedente
0.0308
Apertura
0.0236
Bid
0.0241
Ask
0.0271
Minimo
0.0236
Massimo
0.0255
Volume
13
Variazione giornaliera
-21.75%
Variazione Mensile
-22.76%
Variazione Semestrale
1.69%
Variazione Annuale
-20.72%
21 settembre, domenica