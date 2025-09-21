FiyatlarBölümler
Dövizler / SFD
Geri dön - Hisse senetleri

SFD

23.96 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SFD fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.76 ve Yüksek fiyatı olarak 24.16 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
23.76 24.16
Yıllık aralık
18.51 26.06
Önceki kapanış
23.96
Açılış
24.09
Satış
23.96
Alış
24.26
Düşük
23.76
Yüksek
24.16
Hacim
2.055 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-4.92%
6 aylık değişim
17.86%
Yıllık değişim
13.82%
21 Eylül, Pazar