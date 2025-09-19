KurseKategorien
Währungen / SFD
Zurück zum Aktien

SFD

23.96 USD 0.37 (1.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SFD hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.87 bis zu einem Hoch von 24.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.87 24.67
Jahresspanne
18.51 26.06
Vorheriger Schlusskurs
24.33
Eröffnung
24.67
Bid
23.96
Ask
24.26
Tief
23.87
Hoch
24.67
Volumen
2.944 K
Tagesänderung
-1.52%
Monatsänderung
-4.92%
6-Monatsänderung
17.86%
Jahresänderung
13.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K