Währungen / SFD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SFD
23.96 USD 0.37 (1.52%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFD hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.87 bis zu einem Hoch von 24.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.87 24.67
Jahresspanne
18.51 26.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.33
- Eröffnung
- 24.67
- Bid
- 23.96
- Ask
- 24.26
- Tief
- 23.87
- Hoch
- 24.67
- Volumen
- 2.944 K
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- -4.92%
- 6-Monatsänderung
- 17.86%
- Jahresänderung
- 13.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K