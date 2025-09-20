Valute / SFD
SFD
23.96 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.76 e ad un massimo di 24.16.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.76 24.16
Intervallo Annuale
18.51 26.06
- Chiusura Precedente
- 23.96
- Apertura
- 24.09
- Bid
- 23.96
- Ask
- 24.26
- Minimo
- 23.76
- Massimo
- 24.16
- Volume
- 2.055 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -4.92%
- Variazione Semestrale
- 17.86%
- Variazione Annuale
- 13.82%
20 settembre, sabato