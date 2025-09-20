QuotazioniSezioni
SFD

23.96 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.76 e ad un massimo di 24.16.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.76 24.16
Intervallo Annuale
18.51 26.06
Chiusura Precedente
23.96
Apertura
24.09
Bid
23.96
Ask
24.26
Minimo
23.76
Massimo
24.16
Volume
2.055 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-4.92%
Variazione Semestrale
17.86%
Variazione Annuale
13.82%
20 settembre, sabato