FiyatlarBölümler
Dövizler / SBCWW
Geri dön - Hisse senetleri

SBCWW

0.2098 USD 0.0021 (1.01%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBCWW fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2098 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2098 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2098 0.2098
Yıllık aralık
0.1000 0.3400
Önceki kapanış
0.2077
Açılış
0.2098
Satış
0.2098
Alış
0.2128
Düşük
0.2098
Yüksek
0.2098
Hacim
1
Günlük değişim
1.01%
Aylık değişim
24.00%
6 aylık değişim
-12.58%
Yıllık değişim
56.80%
21 Eylül, Pazar