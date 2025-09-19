KurseKategorien
Währungen / SBCWW
Zurück zum Aktien

SBCWW

0.2098 USD 0.0021 (1.01%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SBCWW hat sich für heute um 1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2098 bis zu einem Hoch von 0.2098 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2098 0.2098
Jahresspanne
0.1000 0.3400
Vorheriger Schlusskurs
0.2077
Eröffnung
0.2098
Bid
0.2098
Ask
0.2128
Tief
0.2098
Hoch
0.2098
Volumen
1
Tagesänderung
1.01%
Monatsänderung
24.00%
6-Monatsänderung
-12.58%
Jahresänderung
56.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K