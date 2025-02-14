Dövizler / RSSS
RSSS: Research Solutions Inc
3.66 USD 0.27 (6.87%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RSSS fiyatı bugün -6.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.36 ve Yüksek fiyatı olarak 3.84 aralığında işlem gördü.
Research Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
3.36 3.84
Yıllık aralık
2.32 4.24
- Önceki kapanış
- 3.93
- Açılış
- 3.70
- Satış
- 3.66
- Alış
- 3.96
- Düşük
- 3.36
- Yüksek
- 3.84
- Hacim
- 1.027 K
- Günlük değişim
- -6.87%
- Aylık değişim
- 23.23%
- 6 aylık değişim
- 40.77%
- Yıllık değişim
- 34.07%
21 Eylül, Pazar