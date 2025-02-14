KurseKategorien
RSSS: Research Solutions Inc

3.62 USD 0.31 (7.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSSS hat sich für heute um -7.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.36 bis zu einem Hoch von 3.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Research Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.36 3.84
Jahresspanne
2.32 4.24
Vorheriger Schlusskurs
3.93
Eröffnung
3.70
Bid
3.62
Ask
3.92
Tief
3.36
Hoch
3.84
Volumen
575
Tagesänderung
-7.89%
Monatsänderung
21.89%
6-Monatsänderung
39.23%
Jahresänderung
32.60%
