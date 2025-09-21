FiyatlarBölümler
Dövizler / RBRK
RBRK

80.28 USD 2.27 (2.91%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RBRK fiyatı bugün 2.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.58 ve Yüksek fiyatı olarak 80.93 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
77.58 80.93
Yıllık aralık
30.40 103.00
Önceki kapanış
78.01
Açılış
78.40
Satış
80.28
Alış
80.58
Düşük
77.58
Yüksek
80.93
Hacim
15.333 K
Günlük değişim
2.91%
Aylık değişim
-7.12%
6 aylık değişim
31.61%
Yıllık değişim
151.66%
21 Eylül, Pazar