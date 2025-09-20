QuotazioniSezioni
Valute / RBRK
Tornare a Azioni

RBRK

80.28 USD 2.27 (2.91%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RBRK ha avuto una variazione del 2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.58 e ad un massimo di 80.93.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
77.58 80.93
Intervallo Annuale
30.40 103.00
Chiusura Precedente
78.01
Apertura
78.40
Bid
80.28
Ask
80.58
Minimo
77.58
Massimo
80.93
Volume
15.333 K
Variazione giornaliera
2.91%
Variazione Mensile
-7.12%
Variazione Semestrale
31.61%
Variazione Annuale
151.66%
20 settembre, sabato