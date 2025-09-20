CotationsSections
Devises / RBRK
Retour à Actions

RBRK

80.28 USD 2.27 (2.91%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RBRK a changé de 2.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.58 et à un maximum de 80.93.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
77.58 80.93
Range Annuel
30.40 103.00
Clôture Précédente
78.01
Ouverture
78.40
Bid
80.28
Ask
80.58
Plus Bas
77.58
Plus Haut
80.93
Volume
15.333 K
Changement quotidien
2.91%
Changement Mensuel
-7.12%
Changement à 6 Mois
31.61%
Changement Annuel
151.66%
20 septembre, samedi