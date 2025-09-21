FiyatlarBölümler
Dövizler / PVLA
PVLA

58.24 USD 0.80 (1.36%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PVLA fiyatı bugün -1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.22 ve Yüksek fiyatı olarak 63.12 aralığında işlem gördü.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
56.22 63.12
Yıllık aralık
11.33 63.12
Önceki kapanış
59.04
Açılış
59.19
Satış
58.24
Alış
58.54
Düşük
56.22
Yüksek
63.12
Hacim
486
Günlük değişim
-1.36%
Aylık değişim
9.12%
6 aylık değişim
108.07%
Yıllık değişim
345.26%
21 Eylül, Pazar