PVLA

58.24 USD 0.80 (1.36%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PVLA a changé de -1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.22 et à un maximum de 63.12.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
56.22 63.12
Range Annuel
11.33 63.12
Clôture Précédente
59.04
Ouverture
59.19
Bid
58.24
Ask
58.54
Plus Bas
56.22
Plus Haut
63.12
Volume
486
Changement quotidien
-1.36%
Changement Mensuel
9.12%
Changement à 6 Mois
108.07%
Changement Annuel
345.26%
20 septembre, samedi