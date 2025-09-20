Valute / PVLA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PVLA
58.24 USD 0.80 (1.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PVLA ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.22 e ad un massimo di 63.12.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
56.22 63.12
Intervallo Annuale
11.33 63.12
- Chiusura Precedente
- 59.04
- Apertura
- 59.19
- Bid
- 58.24
- Ask
- 58.54
- Minimo
- 56.22
- Massimo
- 63.12
- Volume
- 486
- Variazione giornaliera
- -1.36%
- Variazione Mensile
- 9.12%
- Variazione Semestrale
- 108.07%
- Variazione Annuale
- 345.26%
20 settembre, sabato